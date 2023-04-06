Водитель угрожал высадить детей, ему мешал шум от их мобильных телефонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель школьного автобуса, на котором дети ездят на учебу в поселке Винзили (Тюменский район Тюменской области), в грубой форме угрожал высадить школьников, которые мешали ему шумом от мобильных телефонов. Происшествие попало на видео, которое выложили в социальные сети.

«Вы что тупите, сколько раз вам говорить одно и тоже? Телефон чтобы маме с папой позвонить, а не мультики смотреть! По ушам мне это жужжание целый день. Высажу сейчас тебя и пойдешь пешком», — такой разговор водителя школьного автобуса с одним из детей попал на видео и был выложен в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что съемка была сделана в автобусе, который возит школьников на учебу в поселке Винзили. На записи также слышно, как водитель просит сопровождающую «надавать по башке» мешающим ему детям.

В комментариях к посту большинство пользователей встали на сторону мужчины. По их мнению, школьники вели себя неподобающе. Хотя нашлись и те, кто посчитал, что взрослый человек не должен общаться в подобном тоне.

«Воспитанием детей некому заниматься, приходится заниматься этим водителю», — написала Александра Кузнецова. «Все правильно мужик сказал. Когда мы семьей едем в машине и сын включает громко телефон, тоже получает отповедь. Это реально раздражает. А тут сразу несколько раздражителей», — отметил Роман Илларионов. «Быдло какое. После этого хотят, чтобы старших уважали. Высадит он, кто такой вообще! Надеюсь, уже ищет другую работу», — прокомментировала Светлана Влади.

Получить комментарий от директора Винзилинской школы им. Ковальчука оперативно не удалось: на звонки журналиста в образовательном учреждении не ответили. Туда направлен письменный запрос.