06 апреля 2023

Курганцы отказываются от наличных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы за год потратили несколько сотен миллионов рублей с карт Фото:

Жители Курганской области стали пользоваться банковскими картами чаще, чем наличными деньгами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального Банка России (ЦБ).

«За прошедший год число банковских карт в регионе выросло на 19% и достигло 1,6 миллиона единиц. Сегодня на одного жителя Курганской области в среднем приходится по две банковские карты», — рассказали URA.RU в Центробанке.

Сообщается, что чаще всего банковские карты курганцами используются для оплаты товаров и услуг. Доля таких операций составила 80% от общего числа. Как отмечает заместитель управляющего курганского Центробанка Евгений Шлепенков, рост платежей с помощью безналом помогает инфраструктуре по обслуживанию банковских карт. «На начало 2023 года в регионе работали 19 тысяч банкоматов и платежных терминалов. Это на 4% больше, чем годом ранее», — пояснил Шлепенков.

В курганском отделении ЦБ также сообщили, что курганцы потратили по картам более 460 миллиардов рублей за 2022 год. Всего было совершено более 300 миллионов операций, что на 10% больше, чем за 2021 год. Общее число транзакций достигло 463 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменились цены на смартфоны, бытовую технику и авиабилеты. Сотрудники регионального Центробанка зафиксировали снижение цен на отдельные товары и услуги.

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Жители Курганской области стали пользоваться банковскими картами чаще, чем наличными деньгами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального Банка России (ЦБ). «За прошедший год число банковских карт в регионе выросло на 19% и достигло 1,6 миллиона единиц. Сегодня на одного жителя Курганской области в среднем приходится по две банковские карты», — рассказали URA.RU в Центробанке. Сообщается, что чаще всего банковские карты курганцами используются для оплаты товаров и услуг. Доля таких операций составила 80% от общего числа. Как отмечает заместитель управляющего курганского Центробанка Евгений Шлепенков, рост платежей с помощью безналом помогает инфраструктуре по обслуживанию банковских карт. «На начало 2023 года в регионе работали 19 тысяч банкоматов и платежных терминалов. Это на 4% больше, чем годом ранее», — пояснил Шлепенков. В курганском отделении ЦБ также сообщили, что курганцы потратили по картам более 460 миллиардов рублей за 2022 год. Всего было совершено более 300 миллионов операций, что на 10% больше, чем за 2021 год. Общее число транзакций достигло 463 миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменились цены на смартфоны, бытовую технику и авиабилеты. Сотрудники регионального Центробанка зафиксировали снижение цен на отдельные товары и услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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