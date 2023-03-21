В Кургане изменились цены на смартфоны, бытовую технику и авиабилеты

Снижение цен связывают с тем, что в Кургане маленький спрос и большое предложение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане зафиксировали снижение годового роста цен на бытовую технику и смартфоны. Также уменьшился темп прироста стоимости авиабилетов в регионе. Об этом агентству URA.RU сообщили в местном отделения Банка России.

«Курганцы продемонстрировали сдержанную модель потребления и не торопились покупать товары длительного пользования. Это привело к замедлению годового роста цен на отдельные электротовары и бытовые приборы. Спрос граждан на перелеты также сократился, что привело к уменьшению годового темпа прироста цен на авиабилеты», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центробанка.

Рост цен замедлился и в сфере кондитерского дела. Из-за хорошего урожая пшеницы и сахарной свеклы темп прироста стоимости макарон, муки и сахара сокращается. «Это не дало разогнаться и ценам на кондитерские изделия, в которых сахар и мука — основные ингредиенты», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Годовая инфляция в Курганской области достигла 9,8%. Основными причинами в ЦБ считают сдержанный спрос потребителей и расширение предложения. Ранее на снижения уровня инфляции повлияла ситуация с ценами на услуги ЖКХ.