Уральского генерала отправят в Москву после проверки ревизоров

Начальник транспортной полиции по УрФО Востриков получит повышение после ревизии

07 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В транспортной полиции УрФО проходит проверка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальник транспортной полиции по Уральскому федеральному округу генерал-майор Александр Востриков готовится перейти в Москву после проверки ревизоров из Москвы, которые приехали в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проверка в ведомстве — это рядовое событие, такое часто случается, но сейчас у ревизоров есть конкретные цели, касающиеся кадрового состава. Востриков давно хочет на повышение в Москву и, похоже, что после проверки ему дадут добро на перевод», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что главной проблемой, с которой может столкнуться Востриков, стал некомплект в ведомстве. Если на должность главы не будет утвержден один из кандидатов, повышение Вострикова перенесется, как это было в начале года. URA.RU направило запрос в УТ МВД по УрФО. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о намерении Вострикова перейти на должность в Москве появилась в январе. По данным источников агентства, для кадровой ротации сложились условия, и генерал имеет все шансы получить статусную должность за пределами УрФО.

Начальник транспортной полиции по Уральскому федеральному округу генерал-майор Александр Востриков готовится перейти в Москву после проверки ревизоров из Москвы, которые приехали в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проверка в ведомстве — это рядовое событие, такое часто случается, но сейчас у ревизоров есть конкретные цели, касающиеся кадрового состава. Востриков давно хочет на повышение в Москву и, похоже, что после проверки ему дадут добро на перевод», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что главной проблемой, с которой может столкнуться Востриков, стал некомплект в ведомстве. Если на должность главы не будет утвержден один из кандидатов, повышение Вострикова перенесется, как это было в начале года. URA.RU направило запрос в УТ МВД по УрФО. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о намерении Вострикова перейти на должность в Москве появилась в январе. По данным источников агентства, для кадровой ротации сложились условия, и генерал имеет все шансы получить статусную должность за пределами УрФО.