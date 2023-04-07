Уральского генерала отправят в Москву после проверки ревизоров

Начальник транспортной полиции по Уральскому федеральному округу генерал-майор Александр Востриков готовится перейти в Москву после проверки ревизоров из Москвы, которые приехали в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Проверка в ведомстве — это рядовое событие, такое часто случается, но сейчас у ревизоров есть конкретные цели, касающиеся кадрового состава. Востриков давно хочет на повышение в Москву и, похоже, что после проверки ему дадут добро на перевод», — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что главной проблемой, с которой может столкнуться Востриков, стал некомплект в ведомстве. Если на должность главы не будет утвержден один из кандидатов, повышение Вострикова перенесется, как это было в начале года.
URA.RU направило запрос в УТ МВД по УрФО. Ответ на момент публикации не поступил.
Информация о намерении Вострикова перейти на должность в Москве появилась в январе. По данным источников агентства, для кадровой ротации сложились условия, и генерал имеет все шансы получить статусную должность за пределами УрФО.
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