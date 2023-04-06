Выходные в ЯНАО будут ветреные с резкой переменой температуры

07 апреля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В выходные дни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается ветер, снег и скачки температуры. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, ветер может достигать 20 метров в секунду, а температура будет падать до -30 градусов. «В субботу, 8 апреля, днем температура воздуха — 1…- 6°C местами -11,-16, по северо-востоку до -21, ночью до -15. Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, а в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Уже в воскресенье, 9 апреля, температура ночью упадет до -30, по западу -10,-15. При этом днем — 13…- 18°C, местами -3,-8, по западу -2,+3. Также местами снег и переменная облачность. Порывы ветра 15-20 м/с. Ранее сообщалось, что в первых числах апреля будет гололед и метель. Температура воздуха понижалась до -20.

В выходные дни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается ветер, снег и скачки температуры. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, ветер может достигать 20 метров в секунду, а температура будет падать до -30 градусов. «В субботу, 8 апреля, днем температура воздуха — 1…- 6°C местами -11,-16, по северо-востоку до -21, ночью до -15. Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, а в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Уже в воскресенье, 9 апреля, температура ночью упадет до -30, по западу -10,-15. При этом днем — 13…- 18°C, местами -3,-8, по западу -2,+3. Также местами снег и переменная облачность. Порывы ветра 15-20 м/с. Ранее сообщалось, что в первых числах апреля будет гололед и метель. Температура воздуха понижалась до -20.