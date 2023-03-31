В ЯНАО первая апрельская неделя начнется с метелей и гололеда

Жителям необходимо быть предельно осторожными во время передвижения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО синоптики в понедельник 3 апреля ожидают метели, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«3 апреля в ЯНАО ожидается метель, гололедные явления и переменный ветер 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха: ночью от -7 до -12 градусов, в отдельных районах до -2 градусов, днем от -1 до -9, местами до -12. Прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя», — сообщают синоптики на сайте управления.

По данным сервиса Gismeteo, в столице Ямала Салехарде во вторник 4 апреля температура воздуха упадет до -17 градусов ночью. Днем потеплеет до -7 градусов, а ветер успокоится до 1-5 метров в секунду. Осадков не ожидается, погода солнечная и ясная. В Новом Уренгое в этот день похолодает до -20 градусов ночью и -13 днем. Погода так же будет солнечная, ветер 4-6 метров в секунду, без осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 28, 29 и 30 марта ожидается переменная облачность, снег. В ночные часы температура будет опускаться до -20 -27 градусов, а скорость ветра составит 4-14 м/с.