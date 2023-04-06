Курганцы завалили чиновников жалобами на дороги и транспортную реформу

07 апреля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники получили более тысячи жалоб от местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более тысячи курганцев обратились с жалобами к представителям власти на дороги и общественный транспорт. Об этом сообщается в официальной группе Центра управления регионом (ЦУР) в Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «С 30 марта по 6 апреля ЦУР Курганской области зафиксировал 1 223 обращения граждан к представителям власти. Все обращения взяты в работу. Уже подготовлено и размещено 1 174 ответа. На первой строчке — вновь вопросы, касающиеся дорог», — указано в посте курганского ЦУРа. Сообщается, что количество сообщение по теме дорог сократилось. За предыдущий период (с 23 по 30 марта) сотрудники ЦУРа зарегистрировали 334 жалобы, на 6 апреля их чисто снизилось до 237. Еще одной темой, на которую курганцы жалуются чаще всего, стало здравоохранение и медицина. Всего поступило около 223 жалоб. На третьем месте по количеству сообщений — благоустройство и ЖКХ (146 и 100 обращений, соответственно). По вопросу общественного транспорта зарегистрировано 92 жалобы. Ранее URA.RU писало, что из-за санкций курганцы массово жаловались Центробанку . Местное отделение получило более тысячи сообщений о трудностях проводить операции с иностранной валютой.

Более тысячи курганцев обратились с жалобами к представителям власти на дороги и общественный транспорт. Об этом сообщается в официальной группе Центра управления регионом (ЦУР) в Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «С 30 марта по 6 апреля ЦУР Курганской области зафиксировал 1 223 обращения граждан к представителям власти. Все обращения взяты в работу. Уже подготовлено и размещено 1 174 ответа. На первой строчке — вновь вопросы, касающиеся дорог», — указано в посте курганского ЦУРа. Сообщается, что количество сообщение по теме дорог сократилось. За предыдущий период (с 23 по 30 марта) сотрудники ЦУРа зарегистрировали 334 жалобы, на 6 апреля их чисто снизилось до 237. Еще одной темой, на которую курганцы жалуются чаще всего, стало здравоохранение и медицина. Всего поступило около 223 жалоб. На третьем месте по количеству сообщений — благоустройство и ЖКХ (146 и 100 обращений, соответственно). По вопросу общественного транспорта зарегистрировано 92 жалобы. Ранее URA.RU писало, что из-за санкций курганцы массово жаловались Центробанку. Местное отделение получило более тысячи сообщений о трудностях проводить операции с иностранной валютой.