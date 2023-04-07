В Челябинске снимают народный фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе

07 апреля 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

В Уральском танковом корпусе служили добровольцы из Челябинска, Свердловска и Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске начались съемки фильма о подвигах в Великой отечественной войне Уральского добровольческого танкового корпуса. Речь идет об уникальном воинском объединении, получившем у немцев неофициальное прозвище Schwarzmesser Panzer—Division или «Дивизия Черных ножей». Как сообщили URA.RU организаторы, в проекте участвуют лучшие исторические консультанты из объединенного государственного архива региона, а сам фильм снимают люди, не связанные с киноискусством профессионально. «Деятели культуры Челябинской области интереснейшую тему военных приключений Уральского добровольческого танкового корпуса долго игнорировали. Если в Перми или в Екатеринбурге про победы уральских танкистов написаны книги и сняты фильмы, функционируют даже специализированные музеи, то в Челябинске нет ни того, ни другого, ни третьего», — говорит продюсер Роман Грибанов. В составе корпуса служили только добровольцы — челябинцы, свердловчане и пермяки. Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги. Для фильма предоставлены эксклюзивные кадры кинохроники, запечатлевшие парад добровольцев перед уходом на фронт 9 мая 1943 года в Челябинске на улице Кирова. Челябинский тракторный завод выделил для съемок настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны. В фильме будут сниматься члены военно-патриотического клуба «Дивизион», экипированные по форме тех лет. В проекте добровольно принимают участие режиссеры, операторы, специалисты компьютерной графики и композиторы Челябинска. Премьера фильма состоится 1 сентября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске начались съемки фильма о подвигах в Великой отечественной войне Уральского добровольческого танкового корпуса. Речь идет об уникальном воинском объединении, получившем у немцев неофициальное прозвище Schwarzmesser Panzer—Division или «Дивизия Черных ножей». Как сообщили URA.RU организаторы, в проекте участвуют лучшие исторические консультанты из объединенного государственного архива региона, а сам фильм снимают люди, не связанные с киноискусством профессионально. «Деятели культуры Челябинской области интереснейшую тему военных приключений Уральского добровольческого танкового корпуса долго игнорировали. Если в Перми или в Екатеринбурге про победы уральских танкистов написаны книги и сняты фильмы, функционируют даже специализированные музеи, то в Челябинске нет ни того, ни другого, ни третьего», — говорит продюсер Роман Грибанов. В составе корпуса служили только добровольцы — челябинцы, свердловчане и пермяки. Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги. Для фильма предоставлены эксклюзивные кадры кинохроники, запечатлевшие парад добровольцев перед уходом на фронт 9 мая 1943 года в Челябинске на улице Кирова. Челябинский тракторный завод выделил для съемок настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны. В фильме будут сниматься члены военно-патриотического клуба «Дивизион», экипированные по форме тех лет. В проекте добровольно принимают участие режиссеры, операторы, специалисты компьютерной графики и композиторы Челябинска. Премьера фильма состоится 1 сентября 2023 года.