Военнослужащим из Пермского края вручили госнаграды за участие в спецоперации

Один из бойцов был награжден посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Три военнослужащих из Кунгура (Пермский край) были удостоены госнаград за заслуги при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов.

«Медаль Суворова получил Данил Запевалов. Он заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2019 года. Был уволен в запас в июле 2022. Орденом мужества был награжден кунгуряк Александр Некрасов, в марте 2021 года ушедший служить в ряды российской армии на контрактной основе. Александр был уволен в запас в августе 2022 года. Такой же награды удостоен Станислав Мартюшев. Он погиб при исполнении воинского долга 19 октября 2022 года. Награду вручили матери героя», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале.

Спецоперация на территории Украины продолжается с конца февраля прошлого года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.