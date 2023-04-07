07 апреля 2023

Военнослужащим из Пермского края вручили госнаграды за участие в спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Один из бойцов был награжден посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три военнослужащих из Кунгура (Пермский край) были удостоены госнаград за заслуги при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов.

«Медаль Суворова получил Данил Запевалов. Он заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2019 года. Был уволен в запас в июле 2022. Орденом мужества был награжден кунгуряк Александр Некрасов, в марте 2021 года ушедший служить в ряды российской армии на контрактной основе. Александр был уволен в запас в августе 2022 года. Такой же награды удостоен Станислав Мартюшев. Он погиб при исполнении воинского долга 19 октября 2022 года. Награду вручили матери героя», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале.

Спецоперация на территории Украины продолжается с конца февраля прошлого года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три военнослужащих из Кунгура (Пермский край) были удостоены госнаград за заслуги при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. «Медаль Суворова получил Данил Запевалов. Он заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2019 года. Был уволен в запас в июле 2022. Орденом мужества был награжден кунгуряк Александр Некрасов, в марте 2021 года ушедший служить в ряды российской армии на контрактной основе. Александр был уволен в запас в августе 2022 года. Такой же награды удостоен Станислав Мартюшев. Он погиб при исполнении воинского долга 19 октября 2022 года. Награду вручили матери героя», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале. Спецоперация на территории Украины продолжается с конца февраля прошлого года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...