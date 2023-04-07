Синоптики предупредили жителей ХМАО о метелях и морозах

08 апреля 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

В ХМАО в выходные ожидают усиление ветра и морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Синоптики Ханты-Мансийского гидрометцентра предупредили жителей округа об усилении ветра до 18 метров в секунду, а также понижение ночных температур до -20 С. такая погода, сопровождаемая гололедом и снегом, продлится до понедельника, 10 апреля, сообщает администрация Нижневартовска. «По данным Ханты-Мансийского ЦГМС в ближайшие дни (ориентировочно до 10 апреля) в Югре ожидаются неблагоприятные погодные условия: понижение температуры до -20, мокрый снег, гололед, ветер порывами до 18 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». В случае чрезвычайных ситуаций жителям советуют воспользоваться номером для вызова экстренных служб — 112. Также югорчанам рекомендуют в ночное время носить одежду со светоотражающими полосками, а водителям быть предельно внимательными, особенно вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и хорошо закрыть окна, при нахождении на улице держаться на безопасном расстоянии от карнизов домов и рекламных растяжек. Ранее URA.RU рассказало, что 8 апреля в западных районах ХМАО дневная температура поднимется до +10 градусов, но к ночи будет резко холодать. Также ожидаются небольшие и умеренные осадки.

Синоптики Ханты-Мансийского гидрометцентра предупредили жителей округа об усилении ветра до 18 метров в секунду, а также понижение ночных температур до -20 С. такая погода, сопровождаемая гололедом и снегом, продлится до понедельника, 10 апреля, сообщает администрация Нижневартовска. «По данным Ханты-Мансийского ЦГМС в ближайшие дни (ориентировочно до 10 апреля) в Югре ожидаются неблагоприятные погодные условия: понижение температуры до -20, мокрый снег, гололед, ветер порывами до 18 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». В случае чрезвычайных ситуаций жителям советуют воспользоваться номером для вызова экстренных служб — 112. Также югорчанам рекомендуют в ночное время носить одежду со светоотражающими полосками, а водителям быть предельно внимательными, особенно вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и хорошо закрыть окна, при нахождении на улице держаться на безопасном расстоянии от карнизов домов и рекламных растяжек. Ранее URA.RU рассказало, что 8 апреля в западных районах ХМАО дневная температура поднимется до +10 градусов, но к ночи будет резко холодать. Также ожидаются небольшие и умеренные осадки.