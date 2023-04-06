В ХМАО ожидается потепление до +10

07 апреля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

В западной части Югры ожидается потепление до +10 °С Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В западной части ХМАО завтра, 8 апреля, местами ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «В субботу, 8 апреля, облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный 7—12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью минус 10—минус 5 градусов, при прояснениях до минус 17—минус 12, днем 0—5 градусов, местами по западной половине округа до +10, по восточной — до -5», — говорится на сайте ведомства. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в крупных городах региона ожидается преимущественно холодная погода. В Сургуте завтра пойдет снег при температуре днем в минус 1 градус, однако ночью вновь ожидается похолодание, до -19 градусов. В Нижневартовске тем временем холоднее — от минус 3 до минус 20. Теплее всего будет в Ханты-Мансийске: в течение дня столбик термометра поднимется до +3, а ночью опустится до -7. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.

В западной части ХМАО завтра, 8 апреля, местами ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «В субботу, 8 апреля, облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный 7—12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью минус 10—минус 5 градусов, при прояснениях до минус 17—минус 12, днем 0—5 градусов, местами по западной половине округа до +10, по восточной — до -5», — говорится на сайте ведомства. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в крупных городах региона ожидается преимущественно холодная погода. В Сургуте завтра пойдет снег при температуре днем в минус 1 градус, однако ночью вновь ожидается похолодание, до -19 градусов. В Нижневартовске тем временем холоднее — от минус 3 до минус 20. Теплее всего будет в Ханты-Мансийске: в течение дня столбик термометра поднимется до +3, а ночью опустится до -7. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.