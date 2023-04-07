Тюменец сломал челюсть своему знакомому во время ссоры

08 апреля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемый сломал знакомому пазуху правой верхней челюсти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция задержала 18-летнего тюменца, который во время ссоры ударил пару раз кулаками по лицу своего приятеля, тем самым повредил ему челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился мужчина с переломом пазухи правой верхней челюсти. После показаний полиция задержала 18-летнего приятеля пострадавшего. Гражданин рассказал, что в день происшествия он с потерпевшим выпивал алкоголь. Во время застолья знакомые поссорились, из-за чего подозреваемый ударил руками потерпевшему по лицу», — пишут в ведомстве. На 18-летнего парня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Его могут лишить свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке.

Полиция задержала 18-летнего тюменца, который во время ссоры ударил пару раз кулаками по лицу своего приятеля, тем самым повредил ему челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился мужчина с переломом пазухи правой верхней челюсти. После показаний полиция задержала 18-летнего приятеля пострадавшего. Гражданин рассказал, что в день происшествия он с потерпевшим выпивал алкоголь. Во время застолья знакомые поссорились, из-за чего подозреваемый ударил руками потерпевшему по лицу», — пишут в ведомстве. На 18-летнего парня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Его могут лишить свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке.