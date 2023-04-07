В Тюмени пострадали молодой водитель без прав и его пассажир. Фото

08 апреля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадал 20-летний водитель и его пассажир Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на пересечение улиц Октябрьской и Коммунистической в 04:44 утра произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Сообщают свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Житель Свердловской области 1966 года рождения нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль, которым управлял 20-летний тюменца, не имеющего водительских прав. В результате ДТП житель Тюмени и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй водитель не пострадал», — сообщается в группе. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»?

В Тюмени на пересечение улиц Октябрьской и Коммунистической в 04:44 утра произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Сообщают свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Житель Свердловской области 1966 года рождения нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль, которым управлял 20-летний тюменца, не имеющего водительских прав. В результате ДТП житель Тюмени и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй водитель не пострадал», — сообщается в группе. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.