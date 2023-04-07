07 апреля 2023

В Тюмени пострадали молодой водитель без прав и его пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, автозапчасти, дтп, аварийное авто, аварийный автомобиль, битый автомобиль
В результате аварии пострадал 20-летний водитель и его пассажир Фото:

В Тюмени на пересечение улиц Октябрьской и Коммунистической в 04:44 утра произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Сообщают свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

«Житель Свердловской области 1966 года рождения нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль, которым управлял 20-летний тюменца, не имеющего водительских прав. В результате ДТП житель Тюмени и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй водитель не пострадал», — сообщается в группе.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тюмени на пересечение улиц Октябрьской и Коммунистической в 04:44 утра произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Сообщают свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Житель Свердловской области 1966 года рождения нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль, которым управлял 20-летний тюменца, не имеющего водительских прав. В результате ДТП житель Тюмени и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй водитель не пострадал», — сообщается в группе. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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