В результате аварии пострадал 20-летний водитель и его пассажир
В Тюмени на пересечение улиц Октябрьской и Коммунистической в 04:44 утра произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Сообщают свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
«Житель Свердловской области 1966 года рождения нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль, которым управлял 20-летний тюменца, не имеющего водительских прав. В результате ДТП житель Тюмени и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй водитель не пострадал», — сообщается в группе.
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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