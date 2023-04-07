Возле дома не установлены баки для строительного мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора и новые жители вынуждены складывать его возле дома. В telegram-канале «ЧП Сургут» жильцы жалуются на образовавшиеся горы не вывезенных отходов.

«Куча мусора. Дом Ивана Захарова 9/2 Клюква. Ключи начали получать в начале февраля, сейчас апрель. И с этого времени еще ни разу не был поставлен бункер (бак) для крупногабаритного мусора. Мусор не только строительный, но и бытовой начали туда складировать», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к мусору приходят уличные собаки и растаскивают его в поисках пищи. Дом обслуживается управляющей компанией «Ютерра». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) соседи жалуются на жильца, захламившего квартиру в 17-м доме восьмого микрорайона. Мужчина складирует у себя мусор, из-за чего по всему подъезду распространяются ужасный запах и тараканы.