07 апреля 2023

Жители Сургута жалуются на горы мусора возле новостройки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусоровоз, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка
Возле дома не установлены баки для строительного мусора Фото:

В Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора и новые жители вынуждены складывать его возле дома. В telegram-канале «ЧП Сургут» жильцы жалуются на образовавшиеся горы не вывезенных отходов.

«Куча мусора. Дом Ивана Захарова 9/2 Клюква. Ключи начали получать в начале февраля, сейчас апрель. И с этого времени еще ни разу не был поставлен бункер (бак) для крупногабаритного мусора. Мусор не только строительный, но и бытовой начали туда складировать», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к мусору приходят уличные собаки и растаскивают его в поисках пищи. Дом обслуживается управляющей компанией «Ютерра». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) соседи жалуются на жильца, захламившего квартиру в 17-м доме восьмого микрорайона. Мужчина складирует у себя мусор, из-за чего по всему подъезду распространяются ужасный запах и тараканы.

Возле дома по улице Ивана Захарова 9/2 образовалась гора не вывезенного мусора
Возле дома по улице Ивана Захарова 9/2 образовалась гора не вывезенного мусора

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В Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора и новые жители вынуждены складывать его возле дома. В telegram-канале «ЧП Сургут» жильцы жалуются на образовавшиеся горы не вывезенных отходов. «Куча мусора. Дом Ивана Захарова 9/2 Клюква. Ключи начали получать в начале февраля, сейчас апрель. И с этого времени еще ни разу не был поставлен бункер (бак) для крупногабаритного мусора. Мусор не только строительный, но и бытовой начали туда складировать», — говорится в сообщении. Уточняется, что к мусору приходят уличные собаки и растаскивают его в поисках пищи. Дом обслуживается управляющей компанией «Ютерра». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) соседи жалуются на жильца, захламившего квартиру в 17-м доме восьмого микрорайона. Мужчина складирует у себя мусор, из-за чего по всему подъезду распространяются ужасный запах и тараканы.
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