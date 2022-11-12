Житель ХМАО устроил в квартире мусорку. Видео

13 ноября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Соседи жалуются на жильца, который устроил в квартире помойку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) соседи жалуются на жильца, захламившего квартиру в 17-м доме восьмого микрорайона. Пост об этом опубликован в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Писали жалобу на соседа, но решение ситуации отсутствует. Он разводит у себя в квартире сплошной ужас: ужасный запах, тараканы по всему подъезду. Пьет и складирует мусор», — сообщается в посте. Автор поста обратился за помощью к мэрии. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная из-за долгов и мусора. Мужчина занимал площадь на условиях коммерческого найма.

В Нефтеюганске (ХМАО) соседи жалуются на жильца, захламившего квартиру в 17-м доме восьмого микрорайона. Пост об этом опубликован в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Писали жалобу на соседа, но решение ситуации отсутствует. Он разводит у себя в квартире сплошной ужас: ужасный запах, тараканы по всему подъезду. Пьет и складирует мусор», — сообщается в посте. Автор поста обратился за помощью к мэрии. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная из-за долгов и мусора. Мужчина занимал площадь на условиях коммерческого найма.