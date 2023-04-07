07 апреля 2023

Предприятия в Курганской области испытывают острый дефицит кадров

Губернатор Шумков: компаниям Курганской области не хватает 12 тысяч сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
По словам Вадима Шумкова, количество рабочих мест в регионе будет увеличиваться Фото:

Предприятиям Курганской области не хватает 12 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил глава региона Вадим Шумков на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

«По данным службы занятости, сегодня одномоментно потребность в трудовых ресурсах в Курганской области — это 12 тысяч человек. И число новых рабочих мест будет только увеличиваться», — рассказал Вадим Шумков, передает ТАСС. Губернатор подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за запуска новых производств, индустриальных парков, а также модернизации объектов соцсферы региона.

Встреча Шумкова и студентов Уральского федерального университета прошла 8 апреля, об этом URA.RU уже писало. Он пообещал, что проведет через кадровый резерв всех, кто вернется с желанием работать на госслужбе в Курганскую область.

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Предприятиям Курганской области не хватает 12 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил глава региона Вадим Шумков на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. «По данным службы занятости, сегодня одномоментно потребность в трудовых ресурсах в Курганской области — это 12 тысяч человек. И число новых рабочих мест будет только увеличиваться», — рассказал Вадим Шумков, передает ТАСС. Губернатор подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за запуска новых производств, индустриальных парков, а также модернизации объектов соцсферы региона. Встреча Шумкова и студентов Уральского федерального университета прошла 8 апреля, об этом URA.RU уже писало. Он пообещал, что проведет через кадровый резерв всех, кто вернется с желанием работать на госслужбе в Курганскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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