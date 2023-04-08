В ЯНАО продуктовый магазин продается за 1,5 млн рублей. Скрин

09 апреля 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Магазин работает более 15 лет, отметил продавец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Как сообщается в объявлении на популярном сайте, стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей. «Продам готовый бизнес продуктовый магазин. Работает больше 15 лет. Хороший трафик достаточно, ежемесячно оборот и прибыль», — указано в объявлении на сайте «Авито». Бизнес окупится за четыре-пять месяцев, отмечает продавец. Также он готов к торгу. Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО рискует лишиться части прибыли после открытия продуктового гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое. А в Тазовском продуктовый магазин «Елена» продавали за 18 миллионов рублей. Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей avito.ru

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Как сообщается в объявлении на популярном сайте, стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей. «Продам готовый бизнес продуктовый магазин. Работает больше 15 лет. Хороший трафик достаточно, ежемесячно оборот и прибыль», — указано в объявлении на сайте «Авито». Бизнес окупится за четыре-пять месяцев, отмечает продавец. Также он готов к торгу. Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО рискует лишиться части прибыли после открытия продуктового гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое. А в Тазовском продуктовый магазин «Елена» продавали за 18 миллионов рублей.