08 апреля 2023
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В ЯНАО продуктовый магазин продается за 1,5 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, консервы, магазин, супермаркет, продукты питания
Магазин работает более 15 лет, отметил продавец Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Как сообщается в объявлении на популярном сайте, стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей.

«Продам готовый бизнес продуктовый магазин. Работает больше 15 лет. Хороший трафик достаточно, ежемесячно оборот и прибыль», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Бизнес окупится за четыре-пять месяцев, отмечает продавец. Также он готов к торгу.

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО рискует лишиться части прибыли после открытия продуктового гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое. А в Тазовском продуктовый магазин «Елена» продавали за 18 миллионов рублей.

Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей
Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Как сообщается в объявлении на популярном сайте, стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей. «Продам готовый бизнес продуктовый магазин. Работает больше 15 лет. Хороший трафик достаточно, ежемесячно оборот и прибыль», — указано в объявлении на сайте «Авито». Бизнес окупится за четыре-пять месяцев, отмечает продавец. Также он готов к торгу. Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО рискует лишиться части прибыли после открытия продуктового гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое. А в Тазовском продуктовый магазин «Елена» продавали за 18 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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