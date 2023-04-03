«Магнит» может потерять часть прибыли из-за открытия «Ленты» Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупная сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО рискует лишиться части прибыли. Представители магазина опасаются, что это может случиться после открытия продуктового гипермаркета «Лента» в Новом Уренгое, сообщил URA.RU инсайдер в бизнес-кругах.

«Есть вероятность, что „Магнит“ потеряет часть прибыли из-за открытия нового гипермаркета „Лента“ в Новом Уренгое. В южной части города на 20%, а в северной на 80%», — рассказывает источник.

По словам собеседника, в южной части города прибыль значительно не упадет из-за того, что магазин расположен практически в центре города и рядом узлы транспортной развязки. Также повлияет и то, что там закупается большая часть работающих вахтовым методом.

«Что касаемо северной части, то там „Лента“ перетянет основной трафик за счет собственного здания и ассортимента. Также сыграет и то, что там будет вместительная парковка. Людям будет проще приезжать и закупать продукты там», — поясняет инсайдер.

Агентство направило запрос представителям сети «Магнит». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что строительство гипермаркета «Лента» планируют завершить в 2024 году. Объект будет расположен на пересечении улиц Мира и Окружная.

