14 декабря 2022
13 декабря 2022

В поселке ЯНАО продают продуктовый магазин за 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец обещает, что вложения в магазин окупятся за три года Фото:

В поселке Тазовском (ЯНАО) продается продуктовый магазин «Елена», продавец хочет получить 18 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.

«Продается магазин „Елена“ с готовым бизнесом. Цена 18 млн рублей, окупится за три года», — указал продавец в объявлении на сайте.

Площадь магазина 130 квадратных метров, имеется склад. Он расположен на земельном участке в 396 квадратных метров, земля находится в собственности.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин с товаром и наработанной клиентурой. Продавец желает получить за бизнес 8 млн рублей.

Вид магазина летом
Фото:
Внутреннее пространство с камер видеонаблюдения
Фото:

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В поселке Тазовском (ЯНАО) продается продуктовый магазин «Елена», продавец хочет получить 18 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Продается магазин „Елена“ с готовым бизнесом. Цена 18 млн рублей, окупится за три года», — указал продавец в объявлении на сайте. Площадь магазина 130 квадратных метров, имеется склад. Он расположен на земельном участке в 396 квадратных метров, земля находится в собственности. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин с товаром и наработанной клиентурой. Продавец желает получить за бизнес 8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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