В поселке ЯНАО продают продуктовый магазин за 18 млн рублей

Продавец обещает, что вложения в магазин окупятся за три года
В поселке Тазовском (ЯНАО) продается продуктовый магазин «Елена», продавец хочет получить 18 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.
«Продается магазин „Елена“ с готовым бизнесом. Цена 18 млн рублей, окупится за три года», — указал продавец в объявлении на сайте.
Площадь магазина 130 квадратных метров, имеется склад. Он расположен на земельном участке в 396 квадратных метров, земля находится в собственности.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин с товаром и наработанной клиентурой. Продавец желает получить за бизнес 8 млн рублей.
Вид магазина летом
Внутреннее пространство с камер видеонаблюдения
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