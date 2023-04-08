08 апреля 2023
07 апреля 2023

Свердловчанка вышла на дорогу и показала грудь водителям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Березовском женщина шла по проезжей части и показывала грудь водителям Фото:

В Березовском (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть и оголила грудь перед водителями. Информация об этом появилась в соцсети.

«Девушка из Березовского вышла на середину проезжей части улицы Красных Героев. Встав навстречу движению транспорта, она оголила свои молочные железы в столь не теплый уральский климат», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Березовском (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть и оголила грудь перед водителями. Информация об этом появилась в соцсети. «Девушка из Березовского вышла на середину проезжей части улицы Красных Героев. Встав навстречу движению транспорта, она оголила свои молочные железы в столь не теплый уральский климат», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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