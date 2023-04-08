В Березовском женщина шла по проезжей части и показывала грудь водителям
В Березовском (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть и оголила грудь перед водителями. Информация об этом появилась в соцсети.
«Девушка из Березовского вышла на середину проезжей части улицы Красных Героев. Встав навстречу движению транспорта, она оголила свои молочные железы в столь не теплый уральский климат», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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