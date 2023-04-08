08 апреля 2023

The Washington Post: в Пентагоне развели панику из-за утечки секретных документов о ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, рация, ВСУ, наводчик, stock
Последствия утечки данных не ограничатся Соединенными Штатами Фото:
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Руководство Пентагона ограничило передачу разведданных в ответ на недавнюю утечку секретных документов о ВСУ. Такой шаг свидетельствует о панике в американском оборонном ведомстве. Об этом написали в The Washington Post.

«Высшее руководство Пентагона ограничило передачу разведданных в ответ на разоблачения, сообщили два американских чиновника. Один из них описал такие меры как необычайно строгие и сказал, что они выявили высокий уровень паники среди руководства Пентагона», — написали в издании.

В материале также отметили, что в американских документах сообщалось о деятельности британской и канадской разведки. Из-за чего предполагается, что последствия утечки отразятся не только на США.

Ранее стало известно об утечке секретных документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы США в отношении спецоперации. Позже в СМИ написали, что эти данные помогут российским аналитикам узнать о дальнейших планах ВСУ в конфликте с Россией, пишет Pravda.Ru.

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Руководство Пентагона ограничило передачу разведданных в ответ на недавнюю утечку секретных документов о ВСУ. Такой шаг свидетельствует о панике в американском оборонном ведомстве. Об этом написали в The Washington Post. «Высшее руководство Пентагона ограничило передачу разведданных в ответ на разоблачения, сообщили два американских чиновника. Один из них описал такие меры как необычайно строгие и сказал, что они выявили высокий уровень паники среди руководства Пентагона», — написали в издании. В материале также отметили, что в американских документах сообщалось о деятельности британской и канадской разведки. Из-за чего предполагается, что последствия утечки отразятся не только на США. Ранее стало известно об утечке секретных документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы США в отношении спецоперации. Позже в СМИ написали, что эти данные помогут российским аналитикам узнать о дальнейших планах ВСУ в конфликте с Россией, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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