Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не выдерживают натиска российской армии, бросая свои позиции и сдаваясь в плен, когда их опорные пункты штурмуют российские бойцы. Об этом рассказал командир десантной роты с позывным «Ястреб».
«Рота выполняла задачу по штурму опорных пунктов ВСУ. Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции, либо сдается», — поделился Ястреб с РЕН ТВ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали активнее сдаваться российским военным из-за осознания бесперспективности сопротивления, напоминает Pravda.Ru. Накануне стало известно, что украинская армия уничтожила 14 своих военнослужащих артиллерийским огнем. Таким образом командование хотело пресечь попытки украинцев сдаться в плен российской армии, пишет Life.
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не выдерживают натиска российской армии, бросая свои позиции и сдаваясь в плен, когда их опорные пункты штурмуют российские бойцы. Об этом рассказал командир десантной роты с позывным «Ястреб». «Рота выполняла задачу по штурму опорных пунктов ВСУ. Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции, либо сдается», — поделился Ястреб с РЕН ТВ. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали активнее сдаваться российским военным из-за осознания бесперспективности сопротивления, напоминает Pravda.Ru. Накануне стало известно, что украинская армия уничтожила 14 своих военнослужащих артиллерийским огнем. Таким образом командование хотело пресечь попытки украинцев сдаться в плен российской армии, пишет Life.