08 апреля 2023

Российский десантник «Ястреб» заявил о бегстве ВСУ под натиском ВС РФ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ не выдерживают натиска российской армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не выдерживают натиска российской армии, бросая свои позиции и сдаваясь в плен, когда их опорные пункты штурмуют российские бойцы. Об этом рассказал командир десантной роты с позывным «Ястреб».

«Рота выполняла задачу по штурму опорных пунктов ВСУ. Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции, либо сдается», — поделился Ястреб с РЕН ТВ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали активнее сдаваться российским военным из-за осознания бесперспективности сопротивления, напоминает Pravda.Ru. Накануне стало известно, что украинская армия уничтожила 14 своих военнослужащих артиллерийским огнем. Таким образом командование хотело пресечь попытки украинцев сдаться в плен российской армии, пишет Life.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не выдерживают натиска российской армии, бросая свои позиции и сдаваясь в плен, когда их опорные пункты штурмуют российские бойцы. Об этом рассказал командир десантной роты с позывным «Ястреб». «Рота выполняла задачу по штурму опорных пунктов ВСУ. Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции, либо сдается», — поделился Ястреб с РЕН ТВ. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали активнее сдаваться российским военным из-за осознания бесперспективности сопротивления, напоминает Pravda.Ru. Накануне стало известно, что украинская армия уничтожила 14 своих военнослужащих артиллерийским огнем. Таким образом командование хотело пресечь попытки украинцев сдаться в плен российской армии, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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