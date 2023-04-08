08 апреля 2023
07 апреля 2023

В ХМАО рыбак наловил больших щук и отборных окуней на «секретном» озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбак выловил щук и окуней вблизи деревни Хулор Белоярского района ХМАО Фото:

Рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор, но точное место предпочел не рассекречивать, сообщается в социальной сети.

«Белоярский, Хулоры, секретное озеро», — сообщил рыбак в группе «Охота на рыбалку 86» в социальной сети «ВКонтакте». На одном из фото он взвешивает щуку, вес которой составляет почти пять килограммов.

Также на фото он демонстрирует примерно десяток крупных окуней. Пользователи социальной сети оценили его улов одобрительными комментариями.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из ХМАО выловили большое количество окуней. Хороший улов они добыли на озере Мазямы Белоярского района.

Рыбак с щуками в руках
Рыбак с щуками в руках
Фото:
Вес щуки составляет 4 килограмма 540 граммов
Вес щуки составляет 4 килограмма 540 граммов
Фото:
Щуки и окуни
Щуки и окуни
Фото:

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Рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор, но точное место предпочел не рассекречивать, сообщается в социальной сети. «Белоярский, Хулоры, секретное озеро», — сообщил рыбак в группе «Охота на рыбалку 86» в социальной сети «ВКонтакте». На одном из фото он взвешивает щуку, вес которой составляет почти пять килограммов. Также на фото он демонстрирует примерно десяток крупных окуней. Пользователи социальной сети оценили его улов одобрительными комментариями. Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из ХМАО выловили большое количество окуней. Хороший улов они добыли на озере Мазямы Белоярского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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