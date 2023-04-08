Глава СК России Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой нанесли тяжелый вред во время операции

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель следственного комитет России Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой в январе 2020 года была проведена операция. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в информационном центр следственного комитета России.

«К главе СК России Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Тюменской области. В январе 2020 года ей была проведена операция, в ходе которой был причинен тяжкий вред ее здоровью. Несмотря на наличие достаточных, по мнению потерпевшей, доказательств, в том числе двух заключений судебно-медицинских экспертиз, к уголовной ответственности никто не привлечен», — с пишут в пресс-службе.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести расследование, а потом доложить о результатах проверки. В СУ СК России по Тюменской области по данному инциденту расследуется уголовное дело.

Ранее писали, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о захвате заложника в тюменском магазине сети «Магнит». Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А. А. представить доклад о ходе следствия.