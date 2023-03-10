Бастрыкин взял на контроль дело о захвате заложника в Тюмени

10 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о захвате заложника в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о захвате заложника в тюменском магазине сети «Магнит». Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». «10 марта 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников — сотрудников одного из магазинов в городе Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А. А. представить доклад о ходе следствия», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что ночью 10 марта тюменец ворвался в круглосуточный магазин «Магнит» и взял в заложники одного из сотрудников. Мужчина приставил к его горлу нож и потребовал вызвать журналистов. Переговоры с нарушителем ни к чему не привели, и, спустя несколько часов, силовиками было принято решение о проведении штурма. В результате проведенной операции заложник был освобожден. «По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. „и“ ч.2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство из хулиганских побуждений. А также пп. „в, г, ж“ ч.2 ст. 206УК РФ — захват заложника», — сообщает telegram-канал СК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о захвате заложника в тюменском магазине сети «Магнит». Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». «10 марта 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников — сотрудников одного из магазинов в городе Тюмени. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А. А. представить доклад о ходе следствия», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что ночью 10 марта тюменец ворвался в круглосуточный магазин «Магнит» и взял в заложники одного из сотрудников. Мужчина приставил к его горлу нож и потребовал вызвать журналистов. Переговоры с нарушителем ни к чему не привели, и, спустя несколько часов, силовиками было принято решение о проведении штурма. В результате проведенной операции заложник был освобожден. «По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. „и“ ч.2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство из хулиганских побуждений. А также пп. „в, г, ж“ ч.2 ст. 206УК РФ — захват заложника», — сообщает telegram-канал СК РФ.