Экс-обмудсмен Астахов презентовал фильм «Содом. Кара Господня» в Екатеринбурге

Павел Астахов лично приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой фильм Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцам рассказали о том, почему современное общество совершило нравственное падение. Документальный фильм о жестокосердии, разврате и алчности «общества потребления» 9 апреля представил бывший детский омбудсмен и автор идеи Павел Астахов в «МТС Live Холл». На показе побывал корреспондент URA.RU.

«Если говорить персонально, то я подумал об этой экранизации, когда увидел фильма Мела Гибсона „Страсти Христовы“. Я тогда подумал, что было бы хорошо, если бы Гибсон снял такой же фильм про Содом и Гоморру в России, ведь эта история — история успеха человечества», — признался Астахов. Он также подчеркнул, что хотел сделать фильм, который был бы доступен, понятен и в то же время полностью подтверждал Библию.

Автор идеи рассказал, что съемкам фильма мешали разные факторы. «В день, когда мы должны были выезжать, у нас не заводился автобус, а по ходу нашего движения в Иерусалиме взрывались бомбы», — заявил бывший детский омбудсмен. Также у съемочной группы были проблемы с вылетом самолета, ломался автобус, а однажды его крыша зацепилась о туннель так, что салон внутри засыпало осколками.

Астахов считает, что Содом — это не про прошлое, а про настоящее и будущее, и плоды этого грехопадения видны и в современном мире. В особенности в отношении Запада, в обществе которого есть ростки недружелюбия и не гостеприимств.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, фильм помогает ответить на вопрос «За что наказали жителей Содома и Гоморры?». «Явно это не выплеск зла, это проявление любви, чтобы уберечь все народы, которые жили тогда, и нас с вами, чтобы мы не повторяли очень неправильных вещей. Те грехи, которые называются содомскими, сейчас выносятся из правового поля, и люди считают, что это нормально», — подчеркнул владыка.

Екатеринбург стал вторым городом, где презентовали фильм «Содом. Кара Господня», за день до этого картину оценили в Москве. Презентация в столице Урала стала возможной благодаря меценату и бизнесмену Андрею Симановскому, которого сердечно поблагодарил Астахов.

Перед показом зрители услышали выступление Екатерининского оркестра из Березовского, который исполнил «Полет Валькирии» Рихарда Вагнера и другие известные произведения, которые задали тон презентации. На предпоказе побывали замгубернатора Валерий Чайников, вице-губернатор Олег Чемезов, депутаты заксобрания, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также свердловские медийщики и пиарщики.

Открывали показ фильма Екатерининский оркестр Фото: Размик Закарян © URA.RU

На предпоказ в Екатеринбург приехали режиссер Арман Ордян, ведущий Павел Астахов и автор сценария Александр Федоров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зал был полностью заполнен Фото: Размик Закарян © URA.RU

На презентации были замечены депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева и сенатор от региона Виктор Шептий… Фото: Размик Закарян © URA.RU

…региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова… Фото: Размик Закарян © URA.RU

…муфтий духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин Фото: Размик Закарян © URA.RU

По словам митрополита Евгения, для него очень важно увидеть то, что сняла группа Астахова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полуторачасовой фильм показали в «МТС Live Холл» Фото: Размик Закарян © URA.RU