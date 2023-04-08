Екатеринбуржцам рассказали о том, почему современное общество совершило нравственное падение. Документальный фильм о жестокосердии, разврате и алчности «общества потребления» 9 апреля представил бывший детский омбудсмен и автор идеи Павел Астахов в «МТС Live Холл». На показе побывал корреспондент URA.RU.
«Если говорить персонально, то я подумал об этой экранизации, когда увидел фильма Мела Гибсона „Страсти Христовы“. Я тогда подумал, что было бы хорошо, если бы Гибсон снял такой же фильм про Содом и Гоморру в России, ведь эта история — история успеха человечества», — признался Астахов. Он также подчеркнул, что хотел сделать фильм, который был бы доступен, понятен и в то же время полностью подтверждал Библию.
Автор идеи рассказал, что съемкам фильма мешали разные факторы. «В день, когда мы должны были выезжать, у нас не заводился автобус, а по ходу нашего движения в Иерусалиме взрывались бомбы», — заявил бывший детский омбудсмен. Также у съемочной группы были проблемы с вылетом самолета, ломался автобус, а однажды его крыша зацепилась о туннель так, что салон внутри засыпало осколками.
Астахов считает, что Содом — это не про прошлое, а про настоящее и будущее, и плоды этого грехопадения видны и в современном мире. В особенности в отношении Запада, в обществе которого есть ростки недружелюбия и не гостеприимств.
По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, фильм помогает ответить на вопрос «За что наказали жителей Содома и Гоморры?». «Явно это не выплеск зла, это проявление любви, чтобы уберечь все народы, которые жили тогда, и нас с вами, чтобы мы не повторяли очень неправильных вещей. Те грехи, которые называются содомскими, сейчас выносятся из правового поля, и люди считают, что это нормально», — подчеркнул владыка.
Екатеринбург стал вторым городом, где презентовали фильм «Содом. Кара Господня», за день до этого картину оценили в Москве. Презентация в столице Урала стала возможной благодаря меценату и бизнесмену Андрею Симановскому, которого сердечно поблагодарил Астахов.
Перед показом зрители услышали выступление Екатерининского оркестра из Березовского, который исполнил «Полет Валькирии» Рихарда Вагнера и другие известные произведения, которые задали тон презентации. На предпоказе побывали замгубернатора Валерий Чайников, вице-губернатор Олег Чемезов, депутаты заксобрания, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также свердловские медийщики и пиарщики.
Екатеринбуржцам рассказали о том, почему современное общество совершило нравственное падение. Документальный фильм о жестокосердии, разврате и алчности «общества потребления» 9 апреля представил бывший детский омбудсмен и автор идеи Павел Астахов в «МТС Live Холл». На показе побывал корреспондент URA.RU. «Если говорить персонально, то я подумал об этой экранизации, когда увидел фильма Мела Гибсона „Страсти Христовы“. Я тогда подумал, что было бы хорошо, если бы Гибсон снял такой же фильм про Содом и Гоморру в России, ведь эта история — история успеха человечества», — признался Астахов. Он также подчеркнул, что хотел сделать фильм, который был бы доступен, понятен и в то же время полностью подтверждал Библию. Автор идеи рассказал, что съемкам фильма мешали разные факторы. «В день, когда мы должны были выезжать, у нас не заводился автобус, а по ходу нашего движения в Иерусалиме взрывались бомбы», — заявил бывший детский омбудсмен. Также у съемочной группы были проблемы с вылетом самолета, ломался автобус, а однажды его крыша зацепилась о туннель так, что салон внутри засыпало осколками. Астахов считает, что Содом — это не про прошлое, а про настоящее и будущее, и плоды этого грехопадения видны и в современном мире. В особенности в отношении Запада, в обществе которого есть ростки недружелюбия и не гостеприимств. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, фильм помогает ответить на вопрос «За что наказали жителей Содома и Гоморры?». «Явно это не выплеск зла, это проявление любви, чтобы уберечь все народы, которые жили тогда, и нас с вами, чтобы мы не повторяли очень неправильных вещей. Те грехи, которые называются содомскими, сейчас выносятся из правового поля, и люди считают, что это нормально», — подчеркнул владыка. Екатеринбург стал вторым городом, где презентовали фильм «Содом. Кара Господня», за день до этого картину оценили в Москве. Презентация в столице Урала стала возможной благодаря меценату и бизнесмену Андрею Симановскому, которого сердечно поблагодарил Астахов. Перед показом зрители услышали выступление Екатерининского оркестра из Березовского, который исполнил «Полет Валькирии» Рихарда Вагнера и другие известные произведения, которые задали тон презентации. На предпоказе побывали замгубернатора Валерий Чайников, вице-губернатор Олег Чемезов, депутаты заксобрания, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также свердловские медийщики и пиарщики.