Украинский вуз отказался от лекции «одиозного спикера» Арестовича

09 апреля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Украинский вуз отменил встречу с Алексеем Арестовичем Фото: Официальный сайт президента Украины Киевский национальный экономический университет отменил встречу студентов с экс-советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, назвав его одиозным. Об этом сообщается на сайте вуза. «Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — указано в сообщении. Там же добавили, что Правление Студенческого академического Совета осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества. Арестович известен своими острыми высказываниями против украинской власти. Так, экс-советник призвал снять с поста президента Украины Владимира Зеленского, назвав его коррупционером. Он объяснил, что Украине, вместо союзов с балтийскими странами, нужен человек, который не будет воровать.

Киевский национальный экономический университет отменил встречу студентов с экс-советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, назвав его одиозным. Об этом сообщается на сайте вуза. «Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — указано в сообщении. Там же добавили, что Правление Студенческого академического Совета осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества. Арестович известен своими острыми высказываниями против украинской власти. Так, экс-советник призвал снять с поста президента Украины Владимира Зеленского, назвав его коррупционером. Он объяснил, что Украине, вместо союзов с балтийскими странами, нужен человек, который не будет воровать.