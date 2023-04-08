08 апреля 2023
07 апреля 2023

На территории Свердловской области ликвидировали первые лесные пожары

В «Авиалесоохране» сообщили о ликвидации лесных пожаров в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, дым в лесу, пожар у озера глухое
На 9 апреля зафиксировано 6 лесных пожаров в области Фото:

На территории Свердловской области ликвидировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

«На 9 апреля ликвидировано шесть пожаров на землях лесного фонда в Свердловской области, где проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгорания 48 гектаров», — рассказали на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит особый противопожарный режим с 15 апреля. Согласно ограничениям на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров.

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На территории Свердловской области ликвидировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. «На 9 апреля ликвидировано шесть пожаров на землях лесного фонда в Свердловской области, где проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгорания 48 гектаров», — рассказали на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит особый противопожарный режим с 15 апреля. Согласно ограничениям на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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