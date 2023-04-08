На территории Свердловской области ликвидировали первые лесные пожары

В «Авиалесоохране» сообщили о ликвидации лесных пожаров в Свердловской области

09 апреля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

На 9 апреля зафиксировано 6 лесных пожаров в области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Свердловской области ликвидировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. «На 9 апреля ликвидировано шесть пожаров на землях лесного фонда в Свердловской области, где проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгорания 48 гектаров», — рассказали на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит особый противопожарный режим с 15 апреля. Согласно ограничениям на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров.

На территории Свердловской области ликвидировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. «На 9 апреля ликвидировано шесть пожаров на землях лесного фонда в Свердловской области, где проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгорания 48 гектаров», — рассказали на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит особый противопожарный режим с 15 апреля. Согласно ограничениям на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров.