Свердловский губернатор заявил о введении особого режима в регионе

В Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим

06 апреля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Куйвашев просит серьезно отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. «С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Так, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров», — сообщил Куйвашев. Также вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 700 человек из Уральской авиабазы и около 500 единиц спецтехники: тракторы, квадроциклы и другое оборудование. Также в этом году впервые создадут подразделение для работы с торфяными пожарами. «Сотрудники подразделения изучат тактико-технические возможности спецтехники, предполагаемые районы возникновения, места залегания торфяных пожаров и другие детали», — заявили в департаменте информационной политики. Ранее в Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары. В связи в этим правительство Свердловской области взяло под контроль подготовку к паводку и лесным пожарам.

В Свердловской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. «С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Так, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров», — сообщил Куйвашев. Также вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 700 человек из Уральской авиабазы и около 500 единиц спецтехники: тракторы, квадроциклы и другое оборудование. Также в этом году впервые создадут подразделение для работы с торфяными пожарами. «Сотрудники подразделения изучат тактико-технические возможности спецтехники, предполагаемые районы возникновения, места залегания торфяных пожаров и другие детали», — заявили в департаменте информационной политики. Ранее в Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары. В связи в этим правительство Свердловской области взяло под контроль подготовку к паводку и лесным пожарам.