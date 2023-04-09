Названы главные проблемы туризма в России

Эксперт по внутреннему туризму Ракулова: слабое место туристических направлений в РФ — плохая инфраструктура

09 апреля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Дагестан и Чечня являются главными направлениями внутреннего туризма россиян, заявила Татьяна Ракулова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Большинство направлений туризма, популярных у россиян, отличаются плохой инфраструктурой. Подробнее об этой и других проблемах рассказала эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова, перечислив главные минусы каждого направления. Карелия. Направление пользуется огромным спросом у россиян, но имеет главную проблему — плохая инфраструктура, рассказала Ракулова телеканалу 360. Начиная от дорог и заканчивая гостиницами, республика не предрасположена к туризму. Среди плюсов выделяют красоту региона.

Дагестан и Чечня. Регион развивается быстрыми темпами, и уже к 2022 году направление стало невероятно популярным среди россиян. Путешествие может осложнить нехватка отелей и инфраструктуры. Однако туристов могут привлечь места для спортивного отдыха, а также пляжи региона.

Анапа и Крым. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по этим территориям стали главной проблемой по направлению. Хоть цены на отдых в регионе значительно снизились, россияне предпочитают избегать посещения этой части юга.

Золотое кольцо России. Из-за того, что туристический маршрут включает в себя много маленьких российских «городов-глубинок», некоторые из них недостаточно отремонтированы. Отмечается, что в последние годы ситуация улучшается, а количество гостиниц быстро растет.

Урал. Основной проблемой региона автор отмечает плохую инфраструктуру: недостаток парковых зон, плохие гостиничные комплексы и общепиты. Среди достопримечательностей эксперт рекомендует посетить уральские горы, святыню в Верхотурье, Каспову пещеру и другие точки притяжения туристов.

Байкал. Главной проблемой направления автор отмечает дороговизну проживания, а также стоимость билетов. Однако эксперт рекомендует посетить озеро и близлежащие к нему места ради превосходной красоты и зимнего северного сияния.

Ранее сообщалось, что челябинские туристические базы строят новые объекты из-за притока туристов. Директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко объяснила, что в регионе имеется общая тенденция к расширению туризма.

Большинство направлений туризма, популярных у россиян, отличаются плохой инфраструктурой. Подробнее об этой и других проблемах рассказала эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова, перечислив главные минусы каждого направления. Ранее сообщалось, что челябинские туристические базы строят новые объекты из-за притока туристов. Директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко объяснила, что в регионе имеется общая тенденция к расширению туризма.