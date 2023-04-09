Избирком озвучил итоги выборов главы челябинского села

Новым главой Новопокровского сельского поселения Кизильского района Челябинской области стала Ольга Костенко («Единая Россия»). Об этом рассказали URA.RU источники в поселке.
«Большинство голосов было отдано Костенко. Официальные данные будут озвучены позже», — сообщили URA.RU источники.
Ранее стало известно, что на пост главы села выдвигались четыре кандидата: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Тимофеев покинули список до начала голосования. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.
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