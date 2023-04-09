09 апреля 2023
08 апреля 2023

Избирком озвучил итоги выборов главы челябинского села

В челябинском селе на выборах победила Ольга Костенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, кабинки голосования, избирательный участок, голосование
До голосования были допущены два кандидата Фото:

Новым главой Новопокровского сельского поселения Кизильского района Челябинской области стала Ольга Костенко («Единая Россия»). Об этом рассказали URA.RU источники в поселке.

«Большинство голосов было отдано Костенко. Официальные данные будут озвучены позже», — сообщили URA.RU источники.

Ранее стало известно, что на пост главы села выдвигались четыре кандидата: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Тимофеев покинули список до начала голосования. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.

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Новым главой Новопокровского сельского поселения Кизильского района Челябинской области стала Ольга Костенко («Единая Россия»). Об этом рассказали URA.RU источники в поселке. «Большинство голосов было отдано Костенко. Официальные данные будут озвучены позже», — сообщили URA.RU источники. Ранее стало известно, что на пост главы села выдвигались четыре кандидата: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Тимофеев покинули список до начала голосования. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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