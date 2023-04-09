Избирком озвучил итоги выборов главы челябинского села

В челябинском селе на выборах победила Ольга Костенко

09 апреля 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

До голосования были допущены два кандидата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым главой Новопокровского сельского поселения Кизильского района Челябинской области стала Ольга Костенко («Единая Россия»). Об этом рассказали URA.RU источники в поселке. «Большинство голосов было отдано Костенко. Официальные данные будут озвучены позже», — сообщили URA.RU источники. Ранее стало известно, что на пост главы села выдвигались четыре кандидата: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Тимофеев покинули список до начала голосования. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.

Новым главой Новопокровского сельского поселения Кизильского района Челябинской области стала Ольга Костенко («Единая Россия»). Об этом рассказали URA.RU источники в поселке. «Большинство голосов было отдано Костенко. Официальные данные будут озвучены позже», — сообщили URA.RU источники. Ранее стало известно, что на пост главы села выдвигались четыре кандидата: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Тимофеев покинули список до начала голосования. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.