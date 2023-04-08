08 апреля 2023
07 апреля 2023

В челябинском поселке завершились выборы главы

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Выборы, архив. Пермь, выборы, каиб, голосование
Выборы прошли без нарушений (архивное фото) Фото:

В Новопокровском сельского поселения Кизильского района Челябинской области 9 апреля завершились досрочные выборы главы. Как сообщили URA.RU в региональном избиркоме выборы признаны состоявшимися.

«Голосование завершилось в 20 часов. На 18 часов явка составила 57,47%». — заявили в избиркоме.

На выборы заявились четверо: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Костенко выбыли из списка кандидатов еще до голосования. В выборах приняли участие Костенко и Лизунова. По данным общественной палаты региона, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

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В Новопокровском сельского поселения Кизильского района Челябинской области 9 апреля завершились досрочные выборы главы. Как сообщили URA.RU в региональном избиркоме выборы признаны состоявшимися. «Голосование завершилось в 20 часов. На 18 часов явка составила 57,47%». — заявили в избиркоме. На выборы заявились четверо: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Костенко выбыли из списка кандидатов еще до голосования. В выборах приняли участие Костенко и Лизунова. По данным общественной палаты региона, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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