В челябинском поселке завершились выборы главы

09 апреля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Выборы прошли без нарушений (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новопокровском сельского поселения Кизильского района Челябинской области 9 апреля завершились досрочные выборы главы. Как сообщили URA.RU в региональном избиркоме выборы признаны состоявшимися. «Голосование завершилось в 20 часов. На 18 часов явка составила 57,47%». — заявили в избиркоме. На выборы заявились четверо: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Костенко выбыли из списка кандидатов еще до голосования. В выборах приняли участие Костенко и Лизунова. По данным общественной палаты региона, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

В Новопокровском сельского поселения Кизильского района Челябинской области 9 апреля завершились досрочные выборы главы. Как сообщили URA.RU в региональном избиркоме выборы признаны состоявшимися. «Голосование завершилось в 20 часов. На 18 часов явка составила 57,47%». — заявили в избиркоме. На выборы заявились четверо: оператор АЗС Татьяна Горина (самовыдвижение), старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям Ольга Костенко («Единая Россия»), безработная Ольга Лизунова (ЛДПР) и учитель музыки Евгений Тимофеев («Справедливая Россия — За правду»). Горина и Костенко выбыли из списка кандидатов еще до голосования. В выборах приняли участие Костенко и Лизунова. По данным общественной палаты региона, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.