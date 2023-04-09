В Нижнем Тагиле район остался без электричества

Дзержинский район Нижнего Тагила (Свердловская область) вечером 9 апреля остался без электричества. В соцсети свердловчане пожаловались на проблеме с электроснабжением на улицах Свердлова, Ильича и в микрорайоне Вагонка.
«Улица Свердлова, напротив заправки нет света! Больше половины Дзержинского района без электричества. На улице Ильича и в микрорайоне также проблемы с электричеством», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Корреспондент URA.RU позвонил оперативному дежурному «Тагилэнергосети». Энергетики подтвердили, что вечером 9 апреля в Дзержинском районе были проблемы с электроснабжением, однако теперь все функционирует в штатном режиме.
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