Артюхов провел онлайн встречу с учениками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) на онлайн-встрече с учениками нефтегазовой отрасли губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы собравшихся. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления образования муниципалитета.

«Сегодня, на базе лицея прошел лекторий „Время выбрало нас“ для учеников нефтегазовой промышленности. Участниками лектория стали пятнадцать учащихся Роснефть и Газпром-классов из лицея, школы №4 и школы №7. Главным событием лектория стала онлайн-встреча с Губернатором ЯНАО — Дмитрием Андреевичем Артюховым. Он рассказал ребятам реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы учеников», — говорится в сообщении.

На встрече ученики также познакомились с сыном Виктора Черномырдина. С ребятами поделились опытом и возможностями достижения успеха.

Ранее URA.RU сообщало, что школьникам ЯНАО устроили открытый урок на месторождении в Заполярье. Специалисты «Ямалнефтегаза» рассказали выпускникам о перспективах освоения промыслов Заполярья, а сотрудники отдела подбора персонала — о возможности стать частью команды нефтяников.