09 апреля 2023
08 апреля 2023
07 апреля 2023
06 апреля 2023

Артюхов поделился историей успеха с юными газовиками и нефтяниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Артюхов провел онлайн встречу с учениками Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на онлайн-встрече с учениками нефтегазовой отрасли губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы собравшихся. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления образования муниципалитета.

«Сегодня, на базе лицея прошел лекторий „Время выбрало нас“ для учеников нефтегазовой промышленности. Участниками лектория стали пятнадцать учащихся Роснефть и Газпром-классов из лицея, школы №4 и школы №7. Главным событием лектория стала онлайн-встреча с Губернатором ЯНАО — Дмитрием Андреевичем Артюховым. Он рассказал ребятам реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы учеников», — говорится в сообщении.

На встрече ученики также познакомились с сыном Виктора Черномырдина. С ребятами поделились опытом и возможностями достижения успеха.

Ранее URA.RU сообщало, что школьникам ЯНАО устроили открытый урок на месторождении в Заполярье. Специалисты «Ямалнефтегаза» рассказали выпускникам о перспективах освоения промыслов Заполярья, а сотрудники отдела подбора персонала — о возможности стать частью команды нефтяников.

Губернатор Артюхов выступил перед учениками на онлайн встрече
Губернатор Артюхов выступил перед учениками на онлайн встрече

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Губкинском (ЯНАО) на онлайн-встрече с учениками нефтегазовой отрасли губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы собравшихся. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления образования муниципалитета. «Сегодня, на базе лицея прошел лекторий „Время выбрало нас“ для учеников нефтегазовой промышленности. Участниками лектория стали пятнадцать учащихся Роснефть и Газпром-классов из лицея, школы №4 и школы №7. Главным событием лектория стала онлайн-встреча с Губернатором ЯНАО — Дмитрием Андреевичем Артюховым. Он рассказал ребятам реальную историю успеха и ответил на интересующие вопросы учеников», — говорится в сообщении. На встрече ученики также познакомились с сыном Виктора Черномырдина. С ребятами поделились опытом и возможностями достижения успеха. Ранее URA.RU сообщало, что школьникам ЯНАО устроили открытый урок на месторождении в Заполярье. Специалисты «Ямалнефтегаза» рассказали выпускникам о перспективах освоения промыслов Заполярья, а сотрудники отдела подбора персонала — о возможности стать частью команды нефтяников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...