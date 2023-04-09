Компания брата мэра Перми судится с ТСЖ из-за горячей воды

Спор между ТСЖ и пермской компанией рассматривает суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания, которую возглавляет брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, «Специализированный застройщик ПЗСП» требует взыскать задолженность с ТСЖ «Монолит» за предоставление тепловой энергии и горячей воды. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда Пермского края.

«Исковое заявление подало акционерное общество „Специализированный застройщик ПЗСП“ к товариществу собственников жилья „Монолит“. Истец требует взыскать задолженность за переданную тепловую энергию, услуги по ее передаче и переданную горячую воду, а также выплатить неустойку», — указано в картотеке дел.

При этом сумма исковых требований не разглашается. Дело было принято к производству. Судебное разбирательство по существу назначено на 16 мая.

По данным сервиса «СБИС», АО было зарегистрировано в конце декабря 1992 года. Основной вид деятельности компании — производство изделий из бетона для строительства, при этом ПЗСП работает еще по 46 направлениям. Организация насчитывает 24 учрежденных представительства, имеет 11 лицензий.

Ранее пермскую компанию уличили в незаконном завышении цены на стройматериалы. К такому выводу пришли сотрудник Пермского УФАС. В ведомство обратилась горожанка. Анализ рынка газобетона выявил необоснованное повышение его стоимости. В материалах дела также фигурировало АО «Пермтрансжелезобетон», принадлежащее сыну одного из экс-депутатов заксобрания Пермского края.