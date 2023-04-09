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В городе ЯНАО мужчина погиб, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
По слова очевидцев, мужчина выпал с пятого или шестого этажа Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина выпал из окна дома по адресу улица Магистральная 123. По информации очевидцев, опубликованной в telegram-канале «NSK», выжить ему не удалось.

«8 мк. Магистральная 12, 10 подъезд. Мужчина выпал из окна. Время примерно 23:10. Мужчина выпал из 5 или 6 этажа. Погиб», — сообщают очевидцы в паблике.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Пострадавший упал на козырек подъезда и остался жив. Медики диагностировали у него перелом ребер.

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В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина выпал из окна дома по адресу улица Магистральная 123. По информации очевидцев, опубликованной в telegram-канале «NSK», выжить ему не удалось. «8 мк. Магистральная 12, 10 подъезд. Мужчина выпал из окна. Время примерно 23:10. Мужчина выпал из 5 или 6 этажа. Погиб», — сообщают очевидцы в паблике. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Пострадавший упал на козырек подъезда и остался жив. Медики диагностировали у него перелом ребер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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