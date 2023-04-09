Тюменцы стали послушнее выплачивать кредиты

В регионе снизилась доля просроченной задолженности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область заняла 19 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине заемщиков в 2022 году. Годом ранее она заняла лишь 30 место, когда доля просроченных кредитов составляла 3,76% от общего числа. В этот раз ситуация стала лучше, о чем стало известно из исследования РИА Рейтинг.

«Тюменская область — 19 место. Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2023 года составляет 3,67%, что лучше показателей за 2021 год на 0,1%», — передает РИА Новости выводы аналитиков.

Также изменения в задолженности тюменцев за 12 месяцев составили дополнительные 13,3%, когда в 2021 году процент остановился на цифре 19,5. При этом ссудная задолженность на численность экономически активного населения выросла с 474 до 539 тысяч рублей.

Данный рейтинг регионов подготовили на основе данных Центробанка и Росстата. «Доля просроченной задолженности определялась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности по банковским кредитам населению в рублях на 1 марта 2023 года», — указывают методику исследования эксперты.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы стали одними из наиболее активных пользователей банковскими услугами по вкладам. Так, финансовые объемы на душу населения в регионе составили более 200 тысяч рублей.