05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Тюменская область вошла в топ регионов по размеру банковских вкладов населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион занял 23 место в рейтинге по размеру банковских вкладов за 2022 год Фото:

Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения в 2022 году. Об этом сообщили в СМИ.

«Тюменская область — 23 место в рейтинге», — пишет РИА Новости. Объем вкладов на душу населения в регионе на 1 декабря 2022 года составил 205,1 тысяч рублей.

В 2021 году в данном рейтинге Тюменская область заняла 19 место с объемом вкладов на душу населения — 191,6 тысячи рублей. В тройке лидеров по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (НАО). Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции. Регион занял четвертую строчку рейтинга.

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Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения в 2022 году. Об этом сообщили в СМИ. «Тюменская область — 23 место в рейтинге», — пишет РИА Новости. Объем вкладов на душу населения в регионе на 1 декабря 2022 года составил 205,1 тысяч рублей. В 2021 году в данном рейтинге Тюменская область заняла 19 место с объемом вкладов на душу населения — 191,6 тысячи рублей. В тройке лидеров по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (НАО). Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции. Регион занял четвертую строчку рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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