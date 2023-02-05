Тюменская область вошла в топ регионов по размеру банковских вкладов населения

06 февраля 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Регион занял 23 место в рейтинге по размеру банковских вкладов за 2022 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения в 2022 году. Об этом сообщили в СМИ. «Тюменская область — 23 место в рейтинге», — пишет РИА Новости. Объем вкладов на душу населения в регионе на 1 декабря 2022 года составил 205,1 тысяч рублей. В 2021 году в данном рейтинге Тюменская область заняла 19 место с объемом вкладов на душу населения — 191,6 тысячи рублей. В тройке лидеров по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (НАО). Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции. Регион занял четвертую строчку рейтинга.

Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения в 2022 году. Об этом сообщили в СМИ. «Тюменская область — 23 место в рейтинге», — пишет РИА Новости. Объем вкладов на душу населения в регионе на 1 декабря 2022 года составил 205,1 тысяч рублей. В 2021 году в данном рейтинге Тюменская область заняла 19 место с объемом вкладов на душу населения — 191,6 тысячи рублей. В тройке лидеров по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (НАО). Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции. Регион занял четвертую строчку рейтинга.