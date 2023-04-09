Россиянам объяснили, чем обусловлен дефицит мебели в стране

«Коммерсант»: дефицит мебели в РФ вызван низким спросом и закрытием экспортных рынков

10 апреля 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

В РФ сократилось производство мебели Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Значительное снижение потребительского спроса на мебель в России, закрытие фабрик IKEA, а также блокировка для российских компаний рынков экспорта стали основными причинами того, что в стране стали ее меньше производить. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов. «Многие граждане в РФ стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике. Еще один фактор снижения производства — приостановка работы российских предприятий шведской IKEA. На бизнесе мебельщиков серьезно сказываются также европейские ограничения на экспорт», — пояснил Тимур Иртуганов, передает « Коммерсант ». По мнению экспертов издания, существенный объем нераспроданной продукции сохранится в профильных компаниях до 2025 года. Западные санкции осложнили работу в РФ многим известным брендам. Компании приостановили свою деятельность на территории России после начала специальной военной операции на Украине в конец февраля 2023 года. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. Сообщалось, что в список товаров, которые вернутся в РФ, войдут автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Значительное снижение потребительского спроса на мебель в России, закрытие фабрик IKEA, а также блокировка для российских компаний рынков экспорта стали основными причинами того, что в стране стали ее меньше производить. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов. «Многие граждане в РФ стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике. Еще один фактор снижения производства — приостановка работы российских предприятий шведской IKEA. На бизнесе мебельщиков серьезно сказываются также европейские ограничения на экспорт», — пояснил Тимур Иртуганов, передает «Коммерсант». По мнению экспертов издания, существенный объем нераспроданной продукции сохранится в профильных компаниях до 2025 года. Западные санкции осложнили работу в РФ многим известным брендам. Компании приостановили свою деятельность на территории России после начала специальной военной операции на Украине в конец февраля 2023 года. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. Сообщалось, что в список товаров, которые вернутся в РФ, войдут автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.