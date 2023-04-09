09 апреля 2023

Россиянам объяснили, чем обусловлен дефицит мебели в стране

«Коммерсант»: дефицит мебели в РФ вызван низким спросом и закрытием экспортных рынков
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, мебель
В РФ сократилось производство мебели Фото:
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Значительное снижение потребительского спроса на мебель в России, закрытие фабрик IKEA, а также блокировка для российских компаний рынков экспорта стали основными причинами того, что в стране стали ее меньше производить. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

«Многие граждане в РФ стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике. Еще один фактор снижения производства — приостановка работы российских предприятий шведской IKEA. На бизнесе мебельщиков серьезно сказываются также европейские ограничения на экспорт», — пояснил Тимур Иртуганов, передает «Коммерсант». По мнению экспертов издания, существенный объем нераспроданной продукции сохранится в профильных компаниях до 2025 года.

Западные санкции осложнили работу в РФ многим известным брендам. Компании приостановили свою деятельность на территории России после начала специальной военной операции на Украине в конец февраля 2023 года. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. Сообщалось, что в список товаров, которые вернутся в РФ, войдут автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.

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Значительное снижение потребительского спроса на мебель в России, закрытие фабрик IKEA, а также блокировка для российских компаний рынков экспорта стали основными причинами того, что в стране стали ее меньше производить. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов. «Многие граждане в РФ стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике. Еще один фактор снижения производства — приостановка работы российских предприятий шведской IKEA. На бизнесе мебельщиков серьезно сказываются также европейские ограничения на экспорт», — пояснил Тимур Иртуганов, передает «Коммерсант». По мнению экспертов издания, существенный объем нераспроданной продукции сохранится в профильных компаниях до 2025 года. Западные санкции осложнили работу в РФ многим известным брендам. Компании приостановили свою деятельность на территории России после начала специальной военной операции на Украине в конец февраля 2023 года. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. Сообщалось, что в список товаров, которые вернутся в РФ, войдут автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.
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