26 апреля 2022

Минпромторг: в Россию вернется порядка 200 брендов

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Минпромторг утвердил перечень брендов для серого импорта в Россию Фото:

Порядка 200 брендов могут поставляться и реализовываться в России посредством параллельного импорта. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — сообщил юрист агентству «Прайм». Он добавил, что так как в списке пока нет некоторых европейских автоконцернов, велика вероятность расширения перечня.

Павел Уткин отметил, что неизвестно, сколько брендов уже ввозится таким способом. При этом юрист полагает, что из-за параллельного импорта цены не вырастут, так как «этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп».

Ранее говорилось, что в список товаров, которые вернутся в РФ входят автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.

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Порядка 200 брендов могут поставляться и реализовываться в России посредством параллельного импорта. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. «То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — сообщил юрист агентству «Прайм». Он добавил, что так как в списке пока нет некоторых европейских автоконцернов, велика вероятность расширения перечня. Павел Уткин отметил, что неизвестно, сколько брендов уже ввозится таким способом. При этом юрист полагает, что из-за параллельного импорта цены не вырастут, так как «этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп». Ранее говорилось, что в список товаров, которые вернутся в РФ входят автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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