Минпромторг: в Россию вернется порядка 200 брендов

27 апреля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Минпромторг утвердил перечень брендов для серого импорта в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU Порядка 200 брендов могут поставляться и реализовываться в России посредством параллельного импорта. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. «То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — сообщил юрист агентству «Прайм». Он добавил, что так как в списке пока нет некоторых европейских автоконцернов, велика вероятность расширения перечня. Павел Уткин отметил, что неизвестно, сколько брендов уже ввозится таким способом. При этом юрист полагает, что из-за параллельного импорта цены не вырастут, так как «этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп». Ранее говорилось, что в список товаров, которые вернутся в РФ входят автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Порядка 200 брендов могут поставляться и реализовываться в России посредством параллельного импорта. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. «То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — сообщил юрист агентству «Прайм». Он добавил, что так как в списке пока нет некоторых европейских автоконцернов, велика вероятность расширения перечня. Павел Уткин отметил, что неизвестно, сколько брендов уже ввозится таким способом. При этом юрист полагает, что из-за параллельного импорта цены не вырастут, так как «этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп». Ранее говорилось, что в список товаров, которые вернутся в РФ входят автомобили и сопутствующие товары из этой сферы, а также техника. В перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения.