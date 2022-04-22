Минпромторг подготовил список товаров, которые вернутся в Россию. В их числе Apple, Volvo и X-Box

23 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Также в списке оказались Dyson, Samsung и Play Station Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Apple, Volvo и X-Box оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя). В списке оказалось более 200 брендов. Документ в скором времени будет зарегистрирован в Минюсте. Так, например, в список попали автомобили, материалы и сопутствующие товары из этой сферы: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. В перечне присутствуют двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Также параллельный импорт планируют разрешить для смартфонов и техники по брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel; бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson; и игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo. Одежды и обуви в списке нет, так как Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью. Однако в перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. В министерстве объяснили, что все это может выпускаться на отечественном рынке. Ранее в Россию вернулась компания по производству шин из Германии. Согласно заявлению производителя, сотрудники и менеджеры столкнутся с уголовными последствиями, если не будут удовлетворять спрос. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Apple, Volvo и X-Box оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя). В списке оказалось более 200 брендов. Документ в скором времени будет зарегистрирован в Минюсте. Так, например, в список попали автомобили, материалы и сопутствующие товары из этой сферы: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. В перечне присутствуют двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Также параллельный импорт планируют разрешить для смартфонов и техники по брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel; бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson; и игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo. Одежды и обуви в списке нет, так как Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью. Однако в перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. В министерстве объяснили, что все это может выпускаться на отечественном рынке. Ранее в Россию вернулась компания по производству шин из Германии. Согласно заявлению производителя, сотрудники и менеджеры столкнутся с уголовными последствиями, если не будут удовлетворять спрос.