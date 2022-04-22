22 апреля 2022

Минпромторг подготовил список товаров, которые вернутся в Россию. В их числе Apple, Volvo и X-Box

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Также в списке оказались Dyson, Samsung и Play Station Фото:
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Apple, Volvo и X-Box оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя). В списке оказалось более 200 брендов. Документ в скором времени будет зарегистрирован в Минюсте.

Так, например, в список попали автомобили, материалы и сопутствующие товары из этой сферы: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. В перечне присутствуют двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen.

Также параллельный импорт планируют разрешить для смартфонов и техники по брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel; бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson; и игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Одежды и обуви в списке нет, так как Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью. Однако в перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. В министерстве объяснили, что все это может выпускаться на отечественном рынке.

Ранее в Россию вернулась компания по производству шин из Германии. Согласно заявлению производителя, сотрудники и менеджеры столкнутся с уголовными последствиями, если не будут удовлетворять спрос.

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Apple, Volvo и X-Box оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя). В списке оказалось более 200 брендов. Документ в скором времени будет зарегистрирован в Минюсте. Так, например, в список попали автомобили, материалы и сопутствующие товары из этой сферы: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. В перечне присутствуют двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Также параллельный импорт планируют разрешить для смартфонов и техники по брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel; бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson; и игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo. Одежды и обуви в списке нет, так как Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью. Однако в перечень товаров не вошли ювелирные изделия, мебель и украшения. В министерстве объяснили, что все это может выпускаться на отечественном рынке. Ранее в Россию вернулась компания по производству шин из Германии. Согласно заявлению производителя, сотрудники и менеджеры столкнутся с уголовными последствиями, если не будут удовлетворять спрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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