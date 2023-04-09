Экс-глава Минфина допустил полный переход на нацвалюты в торговле через 10 лет

10 апреля 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Для перехода от долларов к нацвалюте уйдет 10 лет, считает Михаил Задорнов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для перехода на региональные валюты при торговле потребуется еще около 10 лет. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. «Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте 10 лет», — передает слова Михаил Задорнова РИА Новости. Преобладание одной валюты при торговле между странами выступает как следствие договоренностей между покупателем и продавцом. При этом на данный момент около 60% оборота мировых торгов производится в долларе, добавил Задорнов. Ранее биржевой аналитик Сергей Суверов говорил о том, что сейчас лучше всего вкладывать деньги в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или облигации, которые номинированы в доллары. Так удастся получить выгоду от высокого курса американской валюты, подчеркнул он.

Для перехода на региональные валюты при торговле потребуется еще около 10 лет. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. «Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте 10 лет», — передает слова Михаил Задорнова РИА Новости. Преобладание одной валюты при торговле между странами выступает как следствие договоренностей между покупателем и продавцом. При этом на данный момент около 60% оборота мировых торгов производится в долларе, добавил Задорнов. Ранее биржевой аналитик Сергей Суверов говорил о том, что сейчас лучше всего вкладывать деньги в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или облигации, которые номинированы в доллары. Так удастся получить выгоду от высокого курса американской валюты, подчеркнул он.