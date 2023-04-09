Экс-глава Минфина допустил полный переход на нацвалюты в торговле через 10 лет

Для перехода на региональные валюты при торговле потребуется еще около 10 лет. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте 10 лет», — передает слова Михаил Задорнова РИА Новости.
Преобладание одной валюты при торговле между странами выступает как следствие договоренностей между покупателем и продавцом. При этом на данный момент около 60% оборота мировых торгов производится в долларе, добавил Задорнов.
Ранее биржевой аналитик Сергей Суверов говорил о том, что сейчас лучше всего вкладывать деньги в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или облигации, которые номинированы в доллары. Так удастся получить выгоду от высокого курса американской валюты, подчеркнул он.
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