Биржевой аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара

Биржевой аналитик Суверов предрек рост доллара до 85 рублей

07 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Выгоднее вкладывать деньги в дирхамы и облигации, считает Сергей Суверов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Сейчас лучше всего вкладывать деньги в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или облигации, которые номинированы в доллары. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Мы видим, что рубль падает, потому что идет отток капитала. Вывоз валюты из страны превышает профицит по торговому балансу и пока не видно каких-то оснований считать, что эта тенденция изменится. Если вы не хотите покупать доллары, то можно открыть счета в дирхамах ОАЭ. Они привязаны к валюте США. Или купить облигации, которые номинированы в доллары. Сейчас они дают неплохую доходность в районе 6,5%. Конечно, можно и в долларах открыть, но просто по ним есть санкционные риски», — объяснил Сергей Суверов. По мнению биржевого аналитика, к лету курс доллара может составить 85 рублей. «Если, конечно, нефть не вырастет до 100 долларов за баррель, что мало вероятно в нынешних условиях, потому что все ждут рецессию в западных экономиках, я думаю, что пока рубль продолжит дешеветь. Хотя технически может скорректироваться, но среднесрочно, скорее всего, продолжит падать. Будет где-то 85 рублей за доллар. Не люблю прогнозы, но думаю, что к лету это возможно», — предположил Суверов. По данным Московской биржи, 6 апреля доллар поднялся выше отметки 80 рублей. Произошло это впервые с 18 апреля 2022 года. Евро торгуется по направлению к отметке 88 рублей. Доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев рассказал URA.RU, что курс доллар может подняться и до 100 рублей. На это могут повлиять разные события. Это может произойти даже на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас лучше всего вкладывать деньги в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или облигации, которые номинированы в доллары. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Мы видим, что рубль падает, потому что идет отток капитала. Вывоз валюты из страны превышает профицит по торговому балансу и пока не видно каких-то оснований считать, что эта тенденция изменится. Если вы не хотите покупать доллары, то можно открыть счета в дирхамах ОАЭ. Они привязаны к валюте США. Или купить облигации, которые номинированы в доллары. Сейчас они дают неплохую доходность в районе 6,5%. Конечно, можно и в долларах открыть, но просто по ним есть санкционные риски», — объяснил Сергей Суверов. По мнению биржевого аналитика, к лету курс доллара может составить 85 рублей. «Если, конечно, нефть не вырастет до 100 долларов за баррель, что мало вероятно в нынешних условиях, потому что все ждут рецессию в западных экономиках, я думаю, что пока рубль продолжит дешеветь. Хотя технически может скорректироваться, но среднесрочно, скорее всего, продолжит падать. Будет где-то 85 рублей за доллар. Не люблю прогнозы, но думаю, что к лету это возможно», — предположил Суверов. По данным Московской биржи, 6 апреля доллар поднялся выше отметки 80 рублей. Произошло это впервые с 18 апреля 2022 года. Евро торгуется по направлению к отметке 88 рублей. Доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев рассказал URA.RU, что курс доллар может подняться и до 100 рублей. На это могут повлиять разные события. Это может произойти даже на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной.