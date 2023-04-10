Ветеринар напомнил о необходимых процедурах для питомцев с приходом тепла

Ветеринар Попков: весной нужно защищать питомцев от паразитов и ухаживать за их шерстью

Укусы клещей очень опасны для собак, сказал Павел Попков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С приходом весны домашних питомцев нужно защитить от клещей и блох, а также уделить внимание уходу за шерстью животного. Об этом рассказал ветеринар Павел Попков.

«По мере того, как повышается температура воздуха, активизируются паразиты, от которых важно защитить домашних питомцев», — заявил Павел Попков радио Sputnik. По его словам, нужно обрабатывать животных от клещей и блох. «На данный момент существует несколько способов: капли на холку, защитные ошейники, таблетки внутрь, специальная одежда», — поделился специалист.

Врач также подчеркнул, что укусы клещей могут быть очень опасны для собак. Поэтому животных необходимо обрабатывать как можно тщательнее.

По словам Попкова, с приходом весны шерсти питомцев стоит уделять особое внимание. При несвоевременном уходе шерсть начнет сваливаться в колтуны и доставлять дискомфорт домашнему любимцу. «Под колтунами кожа может преть, из-за этого начнут образовываться экземы (воспаления на коже — прим. URA.RU), которые потом необходимо будет лечить», — отметил ветеринар.

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