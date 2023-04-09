Негативно к принятию на работу трудовых мигрантов высказались 58% жителей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Челябинской области 35% жителей готовы занять рабочие места трудовых мигрантов. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, 58% респондентов сочли, что иностранцев в регионе слишком много.

«В ходе опроса больше половины (58%) респондентов заявили, что трудовых мигрантов в Челябинской области слишком много. При этом только 35% челябинцев согласны занять рабочие места трудовых мигрантов», — отметили в HeadHunter.

Недовольство засильем трудовых мигрантов чаще всего при опросе выражали работники транспортной сферы, закупок и рабочие. Каждый четвертый житель региона уверен в нормальном количестве иностранцев на рынке труда. Лишь 3% высказались в ползу увеличения числа приезжих на рабочих местах.

Занять места мигрантов оказались готовы работники ресторанов и гостиниц, перевозок, продаж, строительства и розничной торговли. Для этого соискатели высказали ряд условий. Среди них соответствие места профессии будущего работника, хорошие условия труда и зарплата выше уровня, который получали мигранты. В немалой степени соискателям интересны престиж профессии, наличие полиса дополнительного медстрахования для самого сотрудника и его родственников. Не готовы переходить на места мигрантов 35% опрошенных.

Среди жителей области 29% готовы мириться с трудовой политикой работодателей в тех сферах, где наметился дефицит кадров. Каждый четвертый полагает, что брать мигрантов на работу надо на низкоквалифицированные позиции, например, дворников и грузчиков. Каждый десятый респондент, напротив, считает, что привлекать иностранцев имеет смысл лишь на высококвалифицированные вакансии. В целом 13% жителей Челябинской области к трудовым мигрантам относятся позитивно, 32% имеют нейтральную позицию, а 48% — отрицательное мнение о принятии их на работу.

Челябинцы высказались о причинах приема на работу трудовых мигрантов Скрин: пресс-служба сервиса HeadHunter