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Работодатели в ЯНАО сэкономят на летних корпоративах

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя вечеринка «Корпоратив для моделей». Екатеринбург
Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 31% компаний ЯНАО Фото:

Только треть компаний в ЯНАО готова организовать летние корпоративы в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 31% компаний ЯНАО. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования и квизы», — говорится в сообщении.

Аналитики уточняют, что 44% компаний отказались проводить летние корпоративы. Остальные работодатели не определились с решением. При этом 39% не хотят тратить на мероприятие больше, чем в прошлом году. Только 21% готовы превысить прошлогодний бюджет.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что ямальцы не хотят, чтобы чиновники отдыхали за границей. Против этого выступило 6 из 10 жителей региона.

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Только треть компаний в ЯНАО готова организовать летние корпоративы в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 31% компаний ЯНАО. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования и квизы», — говорится в сообщении. Аналитики уточняют, что 44% компаний отказались проводить летние корпоративы. Остальные работодатели не определились с решением. При этом 39% не хотят тратить на мероприятие больше, чем в прошлом году. Только 21% готовы превысить прошлогодний бюджет. Ранее аналитики SuperJob выяснили, что ямальцы не хотят, чтобы чиновники отдыхали за границей. Против этого выступило 6 из 10 жителей региона.
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