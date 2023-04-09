Работодатели в ЯНАО сэкономят на летних корпоративах

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 31% компаний ЯНАО Фото: Антон Бородин © URA.RU

Только треть компаний в ЯНАО готова организовать летние корпоративы в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 31% компаний ЯНАО. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования и квизы», — говорится в сообщении.

Аналитики уточняют, что 44% компаний отказались проводить летние корпоративы. Остальные работодатели не определились с решением. При этом 39% не хотят тратить на мероприятие больше, чем в прошлом году. Только 21% готовы превысить прошлогодний бюджет.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что ямальцы не хотят, чтобы чиновники отдыхали за границей. Против этого выступило 6 из 10 жителей региона.