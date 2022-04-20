Челябинский бизнес сэкономит на летних корпоративах

Корпоративный отдых планируют в каждой пятой челябинской компании (фото из архива) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Летних корпоративов в этом году в Челябинске станет значительно меньше, чем в прошлом. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob, имеющегося в распоряжении URA.RU.

«Челябинский бизнес будет организовывать летние корпоративы реже. Это мероприятие пройдет только в каждой пятой компании. При этом каждая третья компания собирается потратить на летний корпоратив столько же, сколько в прошлом году (31%). 20% организаций бюджет увеличили, а 13% — уменьшили», — отмечает сервис SuperJob.

Один из руководителей челябинской компании сообщил URA.RU на условиях анонимности, что причиной сокращения корпоративов стала непростая экономическая ситуация. В условиях санкций компании начали экономить и сокращать любые излишества, к которым относятся и корпоративы.

У челябинских компаний популярностью пользуются выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также бизнесмены любят устраивать для коллектива тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.

Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу с численностью персонала менее 100 человек На предприятиях с численностью свыше тысячи человек только 13% проводят летние корпоративы.