В Златоусте нашли владельца на долг обанкроченного завода в три миллиарда рублей

Кредитором АО «ЗЭМЗ» стал Павел Кротов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) владельцем активов в сумме 3,3 млрд рублей обанкроченного электрометаллургического завода (АО «ЗЭМЗ») стал Павел Кротов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, права требования Кротов принял у московского АО «Торговый дом Металлургический завод „Красный Октябрь“».

«Произвести замену кредитора — АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь» по требованию в общей сумме 3,3 млрд рублей его правопреемником Кротовым Павлом Владимировичем. Определение может быть обжаловано», — сообщается в определении арбитражного суда региона.

Права требования дебиторской задолженности торговый дом «Красного Октября» реализовал в декабре 2022 года в рамках дела о своем банкротстве. Победителем аукциона признан Павел Кротов. Он выкупил права требования к АО «ЗЭМЗ» в сумме 4,65 млрд рублей.

В суд о смене кредитора 2 марта 2023 года обратился конкурсный управляющий электрометаллургического завода Константин Дудаков. Сам Кротов в управляющих органах или числе акционеров действующего на данный момент ООО «ЗМЗ» не состоит. При этом на сайте предприятия он заявляется в качестве контролирующего акционера. Именно он объявляет о стратегии развития компании.

Банкротство АО «ЗЭМЗ» было инициировано в 2019 году. В суд о признании должника банкротом обратилась компания ООО «Линга ДТ». В июне 2019 года было объявлено о введении на златоустовском заводе процедуры наблюдения, осенью сотрудников начали переводить на ООО «ЗМЗ». С декабря 2021 года в отношении электрометаллургического завода действует конкурсное производство.