09 апреля 2023

РЖД заплатили пермскому минприроды за убитых лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, ржд
Животные были убиты железнодорожным транспортом Фото:

РЖД возместили ущерб министерству природных ресурсов Пермского края за смертельно травмированных лосей на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.

«Начальнику Свердловской дирекции тяги внесены представления по 3 фактам смертельного травмирования диких животных с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру источником повышенной опасности — железнодорожным подвижным составом», — говорится в telegram-канале. Компания уже выплатила компенсацию министерству в размере 240 тысяч рублей.

По закону владельцы транспорта и транспортных магистралей обязаны принимать меры по предотвращению гибели животного мира. Три лося на территории Пермского края были сбиты железнодорожным транспортом. На происшествие отреагировала транспортная прокуратура Пермского края.

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РЖД возместили ущерб министерству природных ресурсов Пермского края за смертельно травмированных лосей на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале. «Начальнику Свердловской дирекции тяги внесены представления по 3 фактам смертельного травмирования диких животных с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру источником повышенной опасности — железнодорожным подвижным составом», — говорится в telegram-канале. Компания уже выплатила компенсацию министерству в размере 240 тысяч рублей. По закону владельцы транспорта и транспортных магистралей обязаны принимать меры по предотвращению гибели животного мира. Три лося на территории Пермского края были сбиты железнодорожным транспортом. На происшествие отреагировала транспортная прокуратура Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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