РЖД заплатили пермскому минприроды за убитых лосей

Животные были убиты железнодорожным транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

РЖД возместили ущерб министерству природных ресурсов Пермского края за смертельно травмированных лосей на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.

«Начальнику Свердловской дирекции тяги внесены представления по 3 фактам смертельного травмирования диких животных с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру источником повышенной опасности — железнодорожным подвижным составом», — говорится в telegram-канале. Компания уже выплатила компенсацию министерству в размере 240 тысяч рублей.

По закону владельцы транспорта и транспортных магистралей обязаны принимать меры по предотвращению гибели животного мира. Три лося на территории Пермского края были сбиты железнодорожным транспортом. На происшествие отреагировала транспортная прокуратура Пермского края.