Рецидивисты из ХМАО получили срок за похищение человека и угон автомобилей

Суд назначил преступникам наказание — 13 и 10 лет заключения в колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Два молодых человека из Нягани (ХМАО) получили уголовное наказание за угон автомобилей и похищение человека, которому они угрожали топором. Прокуратура ХМАО сообщила, что суд назначил преступникам 13 и 10 лет колонии строгого режима.

«Подсудимые совершили угон двух транспортных средств, после чего ворвались в дом местного жителя и, угрожая топором, принудительно посадили его в угнанный автомобиль, заблокировали двери и повезли в лес. Суд назначил одному осужденному наказание в виде 13 лет, второму — 10 лет лишения свободы», — указано в публикации на сайте Прокуратуры ХМАО.

Молодые люди были неоднократно судимы прежде. Один из них был также уличен в поджоге дома отчима, с которым поссорился накануне.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала угонщиков из Нягани (ХМАО) во время передвижения преступников по городу на украденном автомобиле. В ходе проверки из машины вырвался похищенный мужчина и сообщил представителям правопорядка о преступлении.